Понедельник, 24 июля, 2023
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Рязанцы смогут зарегистрировать новорожденного ребенка через Госуслуги

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Фото Pxhere

В регионе стал доступен сервис «Рождение ребенка», с помощью которого можно зарегистрировать малыша через Госуслуги.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, родителям нужно:

  • дать согласие сотруднику роддома на получение электронного медицинского свидетельства, номер которого поступит в ее личный кабинет;
  • заполнить заявление в личном кабинете;
  • направить заявление в личный кабинет отца;
  • после подтверждения имени ребенка отцом направить заявление в ЗАГС.

После регистрации появится возможность оформлять пособия, выплаты, полис ОМС, получить государственный сертификат на материнский капитал и записать ребенка в детский сад, сообщают «Рязанские ведомости».

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