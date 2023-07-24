Рязанцы смогут зарегистрировать новорожденного ребенка через Госуслуги

В регионе стал доступен сервис «Рождение ребенка», с помощью которого можно зарегистрировать малыша через Госуслуги.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, родителям нужно:

дать согласие сотруднику роддома на получение электронного медицинского свидетельства, номер которого поступит в ее личный кабинет;

заполнить заявление в личном кабинете;

направить заявление в личный кабинет отца;

после подтверждения имени ребенка отцом направить заявление в ЗАГС.

После регистрации появится возможность оформлять пособия, выплаты, полис ОМС, получить государственный сертификат на материнский капитал и записать ребенка в детский сад, сообщают «Рязанские ведомости».