Рязанцы съели 6300 порций стометрового пирога в День города

В Рязани на Лыбедском бульваре проходят праздничные мероприятия в честь 930-летия города. Шесть тысяч триста порций стометрового сладкого пирога от АО «Детское питание» съели рязанцы на Гастрономическом фестивале. Пирог готовили трое суток, в качестве начинки использовали печеные яблоки, тыкву, малину, голубику, ежевику.

Зрители знакомятся с различными блюдами, напитками и кулинарными традициями. Мастер-классы по приготовлению блюд Рязанской кухни с последующей дегустацией проводят шеф-повара. Жители и гости города могут попробовать чернавские блины, окрошку весеннюю на твороге, паштет из сома с щучьей икрой, хрустящие корзинки с томленой уткой, паштет из тыквы с домашним маслом и другие шедевры кулинарного искусства!

В 18:00 на площадке фестиваля рядом с Астраханским мостом начнется приготовления катанки по рязанскому рецепту – пшенной каши с белыми грибами. 300 килограммов каши из огромной сковороды попробуют все желающие.

На различных тематических площадках можно поучаствовать в конкурсах или изготовить собственными руками сувенир.

Возрастное ограничение 0+.