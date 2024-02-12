Рязанцы рискуют лишиться Telegram-аккаунтов

Мошенники нацелились на аккаунты в Telegram. Пользователи получают сообщения якобы от руководства мессенджера. Отправитель может назваться «администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность» и т.д. В сообщениях говорится о «проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных пользователей». Для подтверждения проверки системы безопасности пользователям предлагают перейти по ссылке.

«После перехода человек видит дополнительные инструкции. Если выполнить их, то можно навсегда потерять свой аккаунт или канал, — предостерегает эксперт рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Следует быть внимательнее, ведь адрес поддельной страницы часто лишь незначительно отличается от официального сайта мессенджера».

Злоумышленники меняют, убирают или добавляют один или несколько символов. В фишинговых атаках участвуют сайты https://telegraim.ru, https://tefegram.ru, https://telegramn.ru и другие.

Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram эксперт Банка России рекомендует установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Это пароль, без которого никто не сможет с другого устройства подключиться к аккаунту без ведома его владельца. Также не следует переходить по сомнительным ссылкам, вводить свои данные на непроверенных сайтах и передавать третьим лицам коды, пароли и иную конфиденциальную информацию.