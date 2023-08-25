Рязанцы провели вечер под приятную музыку

В четверг, 24 августа, на просторной площадке Верхнего городского сада в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» состоялся великолепный музыкальный вечер под названием «Мечты сбываются…» «Среда 18-30. Всероссийский сезон».

Зрители восхищались уникальным сочетанием джазовых и народных мелодий, исполняемых на саксофоне, гармони и гитаре. Атмосфера вечера была пронизана романтикой, позволяющей каждому насладиться музыкой в полной мере. Великолепное исполнение музыкантами создало неповторимую атмосферу праздника, наполнившую сердца горожан радостью и восторгом.

Сегодня, 25 августа, на этой же площадке Верхнего городского сада ожидается еще одно захватывающее событие – шоу юных воздушных гимнастов. Не упустите возможность насладиться выступлениями этих талантливых артистов и ощутить волшебство удивительного концерта под открытым небом. Будет незабываемо!

Возрастное ограничение 6+