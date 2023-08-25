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Рязанцы провели вечер под приятную музыку

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В четверг, 24 августа, на просторной площадке Верхнего городского сада в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» состоялся великолепный музыкальный вечер под названием «Мечты сбываются…» «Среда 18-30. Всероссийский сезон».

Зрители восхищались уникальным сочетанием джазовых и народных мелодий, исполняемых на саксофоне, гармони и гитаре. Атмосфера вечера была пронизана романтикой, позволяющей каждому насладиться музыкой в полной мере. Великолепное исполнение музыкантами создало неповторимую атмосферу праздника, наполнившую сердца горожан радостью и восторгом.

Рязанцы провели вечер под приятную музыку
Рязанцы провели вечер под приятную музыку
Рязанцы провели вечер под приятную музыку

Сегодня, 25 августа, на этой же площадке Верхнего городского сада ожидается еще одно захватывающее событие – шоу юных воздушных гимнастов. Не упустите возможность насладиться выступлениями этих талантливых артистов и ощутить волшебство удивительного концерта под открытым небом. Будет незабываемо!

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