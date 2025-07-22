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Транспорт и дороги

Рязанцы оценили передачу маршрута №46 в ведение УРТ, выделив плюсы и минусы

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

С понедельника, 21 июля, на маршруте №46 в Рязани, соединяющем Семчино и Олимпийский городок, начали работать новые автобусы, принадлежащие МУП «УРТ». Телеграм-канал «stvchannel — Рязань: о городской среде» оценил изменения, произошедшие после перехода маршрута от частного перевозчика к муниципальному. 

Автор поста выделил несколько плюсов и минусов произошедшего. 

Среди положительных моментов отмечается большая вместимость и удобство новых автобусов ПАЗ. Кроме того, в них есть кондиционер, который «иногда даже работает». 

Ещё один плюс — снижение стоимости проезда. 

— Довольно необычный для Рязани опыт, когда стоимость проезда, пускай и на отдельном маршруте, снизилась. Последний раз такое было, наверное, лишь во времена, когда ЗАО «Рязанский трамвай» устраивало резкое повышение тарифа на поездку в трамвае из-за финансовых проблем, и после жалоб снижало тарифы. А это было более 20 лет назад, — пишет автор поста. 

Конечно, не обошлось и без негативных моментов. Пожалуй главный из них — увеличение интервала движения: вместо 5-10 минут теперь он составляет 10-15 минут. Кроме того, значительно снизилось число машин на маршруте в вечернее время. После 21 часа на маршруте замечено всего три автобуса с интервалом движения 40-60 минут. Правда, в сообщении выше автор канала писал, что может быть проблема с отображением части транспорта с помощью ГЛОНАСС. 

Наконец, проблема с остановками в районе улицы Княжье поле. Часть из них не прописана в официальном реестре, но людям было удобно садиться там. Водители частного перевозчика останавливались, водители УРТ ездят строго по реестру, в котором стихийных остановок нет. 

Будем надеяться, что недостатки оперативно исправят, а пассажиры будут пользоваться только плюсами нововведения.

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