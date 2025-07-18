В Рязани 20 новых автобусов будут ездить по маршруту №46

В Рязани городской автопарк пополнился новыми низкопольными автобусами среднего класса. Всего было поставлено 20 единиц техники. Вместимость общественного транспорта составляет не менее 52 пассажиров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в МУП «УРТ», пассажиропоток на маршруте №46 один из самых больших в городе Рязани. Поэтому возникла необходимость о переводе этого маршрута с малого класса на средний.

С 21 июля по маршруту №46 будет курсировать 19 автобусов среднего класса, которые будет обслуживать МУП «УРТ». Маршрут связывает два новых микрорайона – Семчино и Олимпийский городок. В салонах установлены системы кондиционирования воздуха. Также транспортные средства являются низкопольными, что очень удобно для перевозки маломобильных граждан.

«На этом маршруте будут действовать все предусмотренные городские и федеральные льготы, включая пересадочный тариф», – отметила заместитель директора МУП «УРТ» Татьяна Макушкина.