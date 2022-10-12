Рязанцы могут оформить пенсию через работодателя

В Рязанской области соглашения об электронном обмене документами заключено с 18 тысячами организаций. Напоминаем, в соответствии с законодательством, работодатель вправе обращаться за установлением страховой пенсии для сотрудников, с их письменного согласия.

Благодаря заключенным соглашениям организации имеют возможность направлять в ОПФР по Рязанской области сведения о сотрудниках (списки и документы, необходимые для назначения пенсии) за 24 месяца до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, для проведения заблаговременной работы.

Важно отметить, что сотрудник может предварительно ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета, где отражены его сформированные пенсионные права – сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Такую выписку можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг или сайте ПФР, а также обратившись лично в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

Если гражданин удовлетворен полнотой имеющихся на индивидуальном лицевом счете сведений, то при заполнении заявления о назначении пенсии ему необходимо проставить отметку о согласии назначения пенсии по имеющимся сведениям индивидуального лицевого счета.

В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения (уточнения) сведений, имеющихся в выписке из индивидуального лицевого счета, работодатель представляет в ОПФР по Рязанской области по защищенным каналам связи документы, которые есть в распоряжении у работодателя или у гражданина: трудовую книжку, свидетельство о рождении детей, военный билет и другие. При необходимости специалистами регионального отделения Пенсионного фонда в рамках оказания содействия будут направлены соответствующие запросы в архивы или в организации, где ранее работал гражданин.

Если работа по уточнению и дополнению необходимых для назначения пенсии сведений будет завершена до достижения заявителем возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, пенсия будет назначена не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении пенсии.

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