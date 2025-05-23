Рязанцы и гости города соберутся на большой Фестиваль детства Движения Первых

1 июня в 11:00 региональное отделение Движения Первых проведет Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором соберутся более 4 тысяч участников.

Уже второй Фестиваль детства Движения Первых пройдёт в Лесопарке в честь Международного дня защиты детей. Гостей праздника ждёт около 50 интерактивных площадках с творческими и спортивными мастер-классами. Участники смогут сделать свечи своими руками, бомбочки для ванны, поучаствовать в соревновании по чеканке меча, обучиться регби и приемам джиу-джитсу и многое другое. Свои площадки также представят рязанские университеты и представители дополнительного образования. За участие в площадках и прохождение заданий гости Фестиваля смогут получить призы от Движения Первых.

На одной из площадок пройдёт уже традиционная благотворительная ярмарка «БлагоТвори с Первыми». Активисты Движения создавали поделки своими руками, чтобы выставить на продажу на ярмарке. Все вырученные деньги направятся на благотворительность.

Параллельно с площадками будет проходить праздничный концерт от творческих коллективов региона и конкурс семейной песни, в котором примут участие семьи Первых. Впервые на сцене выступит хор Первых Рязанской области под руководством художественного руководителя Рязанского камерного хора Алексея Ракина. А в завершении Фестиваля на сцене выступит рязанская кавер-группа «Esenin Street».

Также в рамках Фестиваля пройдет Всероссийская программа «Мы – граждане России», где 14-летние граждане получат свой первый паспорт из рук значимого взрослого.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Движения по ссылке.

Возрастное ограничение 6+