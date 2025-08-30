Рязанцу грозит штраф за перевозку пассажира на крыше автомобиля

Ночью 30 августа в центре Рязани местные жители сфотографировали мужчину, сидевшего на крыше движущейся машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

За рулем автомобиля «ВАЗ 2112», на крыше которого катался молодой человек, находился 22-летний житель Рязани. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку пассажира вне кабины автомобиля.

Рязанцу грозит штраф в размере 1000 рублей. Также по ст. 12.6 КоАП РФ, за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Любителем экстрима оказался 22-летний рязанец. На него составлен административный материал по ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Молодому человеку грозит штраф в размере 500 рублей.