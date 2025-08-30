Суббота, 30 августа, 2025
22.4 C
Рязань
Происшествия

Рязанцу грозит штраф за перевозку пассажира на крыше автомобиля

Анастасия Мериакри

Ночью 30 августа в центре Рязани местные жители сфотографировали мужчину, сидевшего на крыше движущейся машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

За рулем автомобиля «ВАЗ 2112», на крыше которого катался молодой человек, находился 22-летний житель Рязани. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку пассажира вне кабины автомобиля.

Рязанцу грозит штраф в размере 1000 рублей. Также по ст. 12.6 КоАП РФ, за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Любителем экстрима оказался 22-летний рязанец. На него составлен административный материал по ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Молодому человеку грозит штраф в размере 500 рублей.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...

Последние новости

Общество

Рязанцев предупредили о жаре до 31°С в ближайшие три дня

На территории Рязанской области с 30 августа по 1 сентября ожидается жара. Температура воздуха в тени достигнет +31°С.
Происшествия

Велосипедист 13 лет пострадал в результате ДТП с автомобилем в Рязанской области

В результате аварии пострадал мальчик, его доставили в Ряжскую районную больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.
Религия

В Центре образования «Дистанционные технологии» совершен молебен на начало учебного года

После соборной молитвы батюшка пожелал ученикам усердной учебы, а также помощи Божией в духовном росте и в освоении знаний, родителям – мудрости и любви
Новости России

Больницы Харькова забиты ранеными французами — «МК»

Бывший офицер американской армии, военный эксперт Станислав Крапивник рассказал о новой тенденции в зоне боевых действий.
Новости России

Россиян предупредили о тюремных сроках и штрафах за сбор грибов

Сбор грибов в России регулируется законом, и его нарушение может привести к административной и даже уголовной ответственности.
Общество

В Рязани ведут прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 930-летию города

Большой праздничный концерт «Знай наших» пройдет на Главной сцене у цирка с 12:00 до 22:00. Ведущие Ингрид Олеринская и Илья Малаков представят зрителям лучших из лучших
Погода

Метеоролог Степанов рассказал о погоде в Рязани в начале сентября

Похолодание придёт в Рязань 2 сентября, но существенных осадков не ожидается до конца следующей рабочей недели.
Общество

930 человек приняли участие в рязанской «змейке» в честь юбилея города

В Верхнем городском парке все желающие могли познакомиться с музыкальными коллективами, творчеством и ремеслом 14 муниципальных образований Рязанской области.