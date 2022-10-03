Рязанцам будет легче оценить прибыльность вкладов

Банки должны раскрывать условия вкладов в доступной форме. С 1 октября на первой странице договора должна размещаться таблица с основными сведениями: суммой и сроком вклада, возможностью пополнения, порядком выплаты процентов и т.д. Эту же информацию потребитель сможет найти на сайте и в офисах банка. Такие требования диктует Указание Банка России.
Прежде всего, потребитель должен видеть значение минимальной гарантированной ставки по вкладу. Если договор предусматривает несколько ставок на протяжении его действия, то в таблице укажут условие и период применения каждой из них.
Ознакомиться с таблицей условий придется и в том случае, если договор заключается в электронном виде. По состоянию на 1 августа 2022 года рязанцы хранят на банковских вкладах 189,8 млрд рублей. За год депозитный портфель вырос на 11%.