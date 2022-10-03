Понедельник, 3 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцам будет легче оценить прибыльность вкладов

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Банки должны раскрывать условия вкладов в доступной форме. С 1 октября на первой странице договора должна размещаться таблица с основными сведениями: суммой и сроком вклада, возможностью пополнения, порядком выплаты процентов и т.д. Эту же информацию потребитель сможет найти на сайте и в офисах банка. Такие требования диктует Указание Банка России. 

Прежде всего, потребитель должен видеть значение минимальной гарантированной ставки по вкладу. Если договор предусматривает несколько ставок на протяжении его действия, то в таблице укажут условие и период применения каждой из них.

«Иногда банки озвучивают в рекламных целях привлекательные условия, но выясняется, что для получения максимальной ставки нужно, например, купить инвестиционный полис или положить очень большую сумму на длительный срок. Новации позволят потребителям сразу оценить реальную прибыльность вклада», — считает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина. 

Ознакомиться с таблицей условий придется и в том случае, если договор заключается в электронном виде. По состоянию на 1 августа 2022 года рязанцы хранят на банковских вкладах 189,8 млрд рублей. За год депозитный портфель вырос на 11%.

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