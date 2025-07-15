Вторник, 15 июля, 2025
24.7 C
Рязань
Общество

Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией

7info7

В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Тематическая смена «Смены Первых: Юнармейское лето» прошла на территории Центра активной молодежи и детей «Лучезарный» с 29 июня по 12 июля 2025 года, на которую приехали 256 участников, среди которых – юнармейцы, хранители истории, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (52 человека).

Реализация смены с интегрированным составом с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется при поддержке Центрального аппарата Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», МВД России, Комитета по делам несовершеннолетних Рязанской области. Главными задачами смены стали популяризация и развитие Движения Первых и создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации детей и молодежи Рязанской области.

Программа смены была направлена на формирование и развитие у обучающихся навыков гражданской самообороны, физических качеств, включала общевоинскую подготовку по следующим дисциплинам: общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, строевая, тактическая и огневая подготовки, военная топография, радиационная, химическая и биологическая защита, тактическая медицина и физическая подготовка. Для работы с участниками привлекали психологов, программного директора смены, наставников – курсантов РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, а дни пребывания на смене регламентировались правилами внутреннего распорядка, основанными на Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Помимо Рязанской области пилотный проект запустился еще в 9 субъектах Российской Федерации – Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Республике Кабардино-Балкарская, Волгоградской области, Нижегородской области, Орловской области, Сахалинской области, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Участниками стали 1 660 человек – это дети 12 – 17 лет, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Самые читаемые материалы

Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.

Последние новости

Общество

В Рязани стартует второй поток «ГЕРОЕВ62»

Остается всё меньше времени до старта обучающего модуля для участников второго потока программы «ГЕРОИ62».
Происшествия

Компания подростков избила девочку в Рязани

На улице Островского 8 июля примерно в 18:00 около дома №23 корпус 2 компания подростков избила девочку. Родители ребенка написали заявление в полицию.
Погода

Кратковременные дожди с грозой пройдут в Рязанской области 16 июля

В отдельных районах ожидается ливень, возможен град. Ночью и утром местами туман. Облачно с прояснениями.
Происшествия

Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с инвалидом-колясочником в Рязани

14 июля в Рязани водитель и кондуктор троллейбуса, оснащённого неавтоматическим пандусом, отказали маломобильному мужчине в посадке.
Новости Касимова

Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраиваем города и посёлки по всей Рязанской области

Глава региона в качестве примера успешной работы привёл посёлок Елатьму в Касимовском округе.
Новости России

Сотрудник «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер, объяснил свой поступок угрозами со стороны клиентов

Инцидент произошёл 14 июля на Народной улице в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) во время вечерней смены, когда парень обслуживал клиентов в зоне автоподъезда. 
Новости мира

Депутат Рады Дубинский заявил о риске стремительного поражения Украины из-за нехватки ПВО

В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием
Армия и СВО

Весенний призыв в Рязанской области завершён, более 1300 новобранцев направлены в войска

Призывники из региона будут направлены для прохождения службы в четыре военных округа, они будут задействованы во всех видах и родах войск Вооружённых Сил РФ.