Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией

В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Тематическая смена «Смены Первых: Юнармейское лето» прошла на территории Центра активной молодежи и детей «Лучезарный» с 29 июня по 12 июля 2025 года, на которую приехали 256 участников, среди которых – юнармейцы, хранители истории, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (52 человека).

Реализация смены с интегрированным составом с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется при поддержке Центрального аппарата Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», МВД России, Комитета по делам несовершеннолетних Рязанской области. Главными задачами смены стали популяризация и развитие Движения Первых и создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации детей и молодежи Рязанской области.

Программа смены была направлена на формирование и развитие у обучающихся навыков гражданской самообороны, физических качеств, включала общевоинскую подготовку по следующим дисциплинам: общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, строевая, тактическая и огневая подготовки, военная топография, радиационная, химическая и биологическая защита, тактическая медицина и физическая подготовка. Для работы с участниками привлекали психологов, программного директора смены, наставников – курсантов РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, а дни пребывания на смене регламентировались правилами внутреннего распорядка, основанными на Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Помимо Рязанской области пилотный проект запустился еще в 9 субъектах Российской Федерации – Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Республике Кабардино-Балкарская, Волгоградской области, Нижегородской области, Орловской области, Сахалинской области, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Участниками стали 1 660 человек – это дети 12 – 17 лет, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.