Официальная Рязанская лига КВН откроет новый сезон

Сегодня, в День смеха, самое время рассказать о событиях, которые в ближайшие недели подарят рязанцам море радости и позитива. Совсем скоро, 12 апреля, в Рязанском дворце молодёжи состоится открытия нового сезона игр Официальной рязанской лиги МС КВН. Новый квновский сезон Рязань встретит игрой, участие в которой примут множество команд. (12+)

Организаторы напоминают: этот станет поистине особенным. Наш город отметит своё 930-летие, исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, пять лет исполняется большому музыкальному фестивалю «Поющий Косопуз».

В день открытия сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН нам обещают море сюрпризов, щедрые призы и незабываемые эмоции! Около двадцати команд заявили о желании поучаствовать. На сцене вы увидите самых лучших, а лучшие из лучших, безусловно, попадут в сезон.

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Наставниками команд выступят квнщики из Высшей лиги:

Александр Юдин («Сок», Самара);

Руслан Шишкин («Вятка», Киров);

Роман Кузьмин («Такая история», Орёл).

Пока команды готовятся к юмористическому бою, зрители могут выиграть пригласительные на игру КВН в группе 7info ВКонтакте. Всего мы разыграем 10 билетов, распределим их между 5 победителями.

А тем, кто любит не только юмор, но и музыку, тоже стоит поспешить — в Рязани готовится большой концерт «СОЮЗ» (16+). Розыгрыш билетов уже идёт в нашей группе, так что участвуйте и заряжайтесь хорошим настроением.