Ряд рязанских маршрутов может измениться после внедрения новой транспортной модели

19 октября в мэрии Рязани представили новую транспортную модель города. Она предусматривает корректировку некоторых маршрутов общественного транспорта. Коснуться нововведения могут маршрутов под номерами 20, 21, 30, 42, 58, 68, 85, 90.

Предполагаются следующие изменения: маршрут 20 будет обслуживать район Мехзавода, Октябрьский городок и линию троллейбуса №2. Маршрут №30 могут продлить до остановки «Кожзавод»

В маршруте №58 запланированы изменения в номере. В целях обеспечения связи с улицей Молодцова его переведут на №53.

Предполагаются и такие корректировки: маршрут №68 — перенесение с улицы Ленина на улицу Дзержинского; маршрут №85 — сокращение пути до Театральной площади.

Также было озвучено следующее предложение: отменена маршрутов 32, 33, 45, 53, 66 и 88. Оно связано с тем, что они дублируют некоторые линии. При этом магистральные маршруты 17, 16, 13 и 6 останутся без изменений. Предполагается, что граждане смогут добираться до места назначения посредством пересадок.

Кроме того, выделенная полоса для общественного транспорта может появиться ещё на 5 улицах Рязани. Все озвученные нововведения после принятия транспортной модели будут вводить постепенно до 2027 года.