Четверг, 19 октября, 2023
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В Рязани могут отменить шесть маршрутов общественного транспорта после внедрения новой транспортной модели

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Изображение от Drazen Zigic на Freepik

19 октября на презентации новой транспортной модели города, которая прошла в администрации Рязани, не исключили отмену шести маршрутов общественного транспорта.

По одному из сценариев модернизации системы общественного транспорта в городе, могут быть отменены маршруты 32, 33, 45, 53, 66 и 88. Предложение связано с тем, что они дублируют некоторые линии.

Чтобы восполнить отменённые маршруты, могут быть скорректированы маршруты 20, 21, 30, 42, 58, 68, 85 и 90. При этом магистральные маршруты 17, 16, 13 и 6 останутся без изменений. Предполагается, что граждане смогут добираться до места назначения посредством пересадок.

Изменения, которые предполагает новая транспортная модель, хотят вносить постепенно до 2027 года.

Также на презентации прозвучала идея о внедрении выделенных полос для общественного транспорта ещё на пяти улицах города. Подробнее о представленной транспортной схеме также читайте в новостях 7info.

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