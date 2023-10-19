Выделенная полоса для общественного транспорта может появиться ещё на 5 улицах Рязани

В Рязани могут обустроить выделенные полосы для общественного транспорта ещё на пяти улицах. Об этом стало известно 19 октября.

На презентации новой транспорта модели Рязани в администрации города сообщили, что полоса общественного транспорта может быть организована на Касимовском шоссе, улицах Новосёлов, Ленина, Соборной и Есенина. Предположительно, работы по организации там выделенных полос будут проводиться до 2027.

Напомним, выделенные полосы совсем недавно в Рязани появились на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Изначально полосы для общественного транспорта обустраивали в качестве временной меры во время капремонта теплосетей там, однако власти приняли решение оставить их. Ранее сообщалось, что в Рязани выделенные полосы сократили время поездки в общественном транспорте