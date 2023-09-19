В Рязани выделенные полосы сократили время поездки в общественном транспорте

18 сентября в Центре организации дорожного движения прошла пресс-конференция, посвященная организации выделенных полос на Московском шоссе и перераспределению транспортных потоков на Первомайском проспекте. В ней приняли участие заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин, руководители управления благоустройства города Дмитрий Наумов и управления транспорта Ирина Черноусова, директор МУП «УРТ» Андрей Суханов и начальник ЦОДД Олег Бакин.

Целью встречи было рассказать о результатах внедрения в Рязани выделенных полос для общественного транспорта, и изменившихся в связи с этим маршрутах движения автомобилей.

Михаил Ромодин отметил, что развитие города невозможно без развития общественного транспорта, и в этой связи сейчас проводится большая работа по модернизации инфраструктуры и транспортной сети, обновлению подвижного состава.

«С 2022 года при колоссальной поддержке Правительства и лично Губернатора в Рязани началось обновление городского пассажирского транспорта. Уже сейчас в рамках нацпроекта в МУП „УРТ“ поступило 39 автобусов большого класса. В конце этого и начале следующего года в Рязань еще поступит несколько десятков новых автобусов, что позволит обновить основную часть муниципального автопарка», — рассказала Ирина Черноусова.

Участники пресс-конференции подробно рассказали про организацию выделенных полос для общественного транспорта.

«При ремонте теплотрассы на Первомайском проспекте мы были вынуждены ограничить движение и организовать выделенные полосы для общественного транспорта. Для того чтобы компенсировать полосы, которые отдали под общественный транспорт, перенаправили транзитное движение по ул. Вокзальной. На сегодняшний день эта улица является приоритетной для автомобилей. Поворот на нее разрешен с двух полос со стороны Московского шоссе и Дома Художника», — рассказал Михаил Ромодин.

Как показал мониторинг работы общественного транспорта, в результате время поездки на нем сократилось в полтора раза. Выделенная полоса не только уменьшила время в пути, но и позволила обеспечить стабильность выполнения графика движения. Достигнута высокая мобильность для граждан, которые едут в центр города со стороны Московского шоссе.

«Для автомобилистов есть альтернативный маршрут по ул. Вокзальной, которая является приоритетной. Хотим призвать водителей использовать именно этот маршрут. Время движения по нему в час пик в несколько раз больше», — отметил Михаил Ромодин.

Участники конференции также ответили на вопросы журналистов, которые касались регулирования транспортных потоков в часы «пик», работы светофора на перекрестке Московского и Михайловского шоссе, причины нанесения «вафельной» разметки на перекрестке улиц Ленина и Свободы.