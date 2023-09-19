В Рязани выделенные полосы сократили время поездки в общественном транспорте

18 сентября в Центре организации дорожного движения прошла пресс-конференция, посвященная организации выделенных полос на Московском шоссе и перераспределению транспортных потоков на Первомайском проспекте. В ней приняли участие заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин, руководители управления благоустройства города Дмитрий Наумов и управления транспорта Ирина Черноусова, директор МУП «УРТ» Андрей Суханов и начальник ЦОДД Олег Бакин.
Целью встречи было рассказать о результатах внедрения в Рязани выделенных полос для общественного транспорта, и изменившихся в связи с этим маршрутах движения автомобилей.
Михаил Ромодин отметил, что развитие города невозможно без развития общественного транспорта, и в этой связи сейчас проводится большая работа по модернизации инфраструктуры и транспортной сети, обновлению подвижного состава.
Участники пресс-конференции подробно рассказали про организацию выделенных полос для общественного транспорта.
Как показал мониторинг работы общественного транспорта, в результате время поездки на нем сократилось в полтора раза. Выделенная полоса не только уменьшила время в пути, но и позволила обеспечить стабильность выполнения графика движения. Достигнута высокая мобильность для граждан, которые едут в центр города со стороны Московского шоссе.
Участники конференции также ответили на вопросы журналистов, которые касались регулирования транспортных потоков в часы «пик», работы светофора на перекрестке Московского и Михайловского шоссе, причины нанесения «вафельной» разметки на перекрестке улиц Ленина и Свободы.