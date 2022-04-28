РГС Банк и банк «Открытие»: траты россиян на автомобиль за год выросли вдвое

РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса* выяснили, сколько российские водители тратят на содержание и обслуживание личного транспорта, и какая категория расходов обходится им дороже всего. Если годом ранее большая часть российских автовладельцев ежемесячно тратила на автомобиль до 5 тысяч рублей (42% опрошенных), в этом году большинство водителей (51%) назвали сумму уже в 5-10 тысяч рублей.

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Всего лишь четверть (22%) респондентов в этом году укладываются в сумму до 5 тыс. рублей (42% — годом ранее) при ежемесячных тратах на автомобиль (с учетом топлива, страховок, техобслуживания, штрафов и прочих статей расходов). Большинство опрошенных (51%) расходует от 5 тыс. до 10 тыс. рублей на содержание личного авто — по сравнению с 19% годом ранее. Таким образом, если в прошлом году 5-10 тыс. рублей на ежемесячное содержание машины тратил каждый пятый автолюбитель, то теперь уже каждый второй. Траты еще 18% автолюбителей составили в этом году от 10 тыс. до 15 тыс. рублей (годом ранее в эту сумму укладывались 11% автовладельцев).

При этом свыше 15 тыс. рублей в месяц на обслуживание машины расходуют в этом году всего 9% российских водителей по сравнению с 28% годом ранее: 5% опрошенных – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (16% в прошлом году) и 4% – более 20 тыс. рублей (12% — в 2021-м). То есть «шиковать» обеспеченные автовладельцы стали меньше.

Самые высокие расходы на содержание автомобиля отмечены у респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга: более 10 тыс. рублей в месяц тратят 36% москвичей и 35% петербуржцев. Меньше всего оказались расходы у водителей из Воронежа и Ростова-на-Дону: для 82% респондентов в этих городах обслуживание машины обходится в сумму до 10 тыс. рублей. Меньше других тратят на содержание автомобиля также респонденты старше 55 лет (до 5 тыс. рублей – 27%).

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Наиболее затратной категорией бюджета автомобилистов ожидаемо стало топливо: его назвали 68% опрошенных. Примечательно, что годом ранее значительно меньше автолюбителей (53%) отмечали покупку бензина как самую дорогую часть расходов на обслуживание. На втором месте рейтинга трат в этом году – ремонт машины, который отметили 53% респондентов. Замыкает топ-3 автотрат сервисное обслуживание – его выбрали 26% автолюбителей. В прошлом году ремонт и сервисное обслуживание также были на третьем месте самых актуальных автомобильные трат (16% опрошенных). Еще 17% респондентов в этом году главной статьей расходов считают обязательное страхование, 16% – налоги, 10% – дополнительное страхование, 6% – штрафы. Реже всего в этом году самыми затратными статьями автовладельцы называли парковки (5%) и оплату места в гараже (4%).

Мужчины чаще женщин указывали топливо основной статьей расходов по обслуживанию автомобиля – 72% и 64% соответственно. При этом больше женщин называли самым затратным ремонт – 57% по сравнению с 50% мужчин. Чем старше опрошенные, тем чаще они указывают среди основных расходов покупку бензина и реже – ремонт. Старшее поколение в массе своей эксплуатирует технику попроще, а ее ремонт оказывается дешевле, даже если она ломается чаще. При этом новые машины обычно расходуют меньше топлива в отличие от авто с пробегом, поэтому с ними траты на АЗС выходят на первое место.

Наиболее расходной статьей считают ремонт в Воронеже (62% опрошенных), топливо — в Перми (75%), сервисное обслуживание – в Москве (39%), обязательное страхование – в Омске (26%), штрафы – в Москве и Казани (13%), парковки – в Москве (13%).

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – апрель 2022 года.