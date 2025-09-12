Ретро-парад автомобилей пройдёт в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани 

20 сентября парковка ТРЦ «Марко Молл» в Рязани превратится в настоящий музей под открытым небом, где соберутся самые яркие представители автомобильной классики. Об этом представители торгового центра.

Клуб Retro Car Ryazan, объединяющий коллекционеров и ценителей культовой техники уже более 10 лет, представит ретро-парад автомобилей. На ретро-параде пройдёт финальная встреча коллекционеров в 14-м сезоне клуба. Гости мероприятия смогут по достоинству оценить коллекцию редких автомобилей, которые неоднократно становились победителями выставок, принять участие в голосовании за лучший экспонат и погрузиться в атмосферу автопрома прошлого из СССР, Америки и Европы.

В одной ретро-локации будут соседствовать легендарные ГАЗ М-20 «Победа», ГАЗ М-21, Lincoln, Buick, Ford, BMW и Mercedes.

В программе ретро-парада: турнир по винтажным играм, мастерская автомоделирования, зона видеоигр, зажигательный сет от диджея и масштабный розыгрыш призов, главным из которых станет смартфон iPhone 16 Black. .

Ретро-парад, 20 сентября, начало в 12:00, парковка «Марко Молл», вход — свободный, возрастное ограничение: 0+.

Более подробнее о предстоящем мероприятии можно узнать здесь.

А уже завтра, 13 сентября, в «Марко Молл»—интерактивный детский спектакль «Щенячий патруль». Это история про смелых, которая рассказывает о том, что сила и доброта не зависит от возраста. В программе праздника: увлекательный квест, занятия в необычной школе «Щенячьего патруля», мастер-класс по рисованию цветным песком.

«Щенячий патруль», 13 сентября, начало: 14:30. Вход—свободный. Возрастное ограничение: 0+.