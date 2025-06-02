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Общество

Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства

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1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.

Уже второй Фестиваль детства Движения Первых прошел в Лесопарке в честь Международного дня защиты детей. Гости праздника приняли участие в 50 площадках от партнеров Фестиваля. Участники своими руками делали деревянные самолеты, аппликации, браслеты, пластилиновые фигурки, учились играть на музыкальных инструментах, делали дыхательные практики, играли в настольные игры, деревянные головоломки, проходили веревочный курс, знакомились с общественными организациями региона и родительским сообществом участников Движения «Родные-Любимые».

На одной из площадок прошла уже традиционная благотворительная ярмарка «БлагоТвори с Первыми». Активисты Движения создавали поделки своими руками, чтобы выставить на продажу на ярмарке. Все вырученные деньги направились на благотворительность в Рязанский фонд помощи детям.

Параллельно с интерактивами прошел праздничный концерт от детских творческих коллективов Рязани и конкурс семейной песни, в котором приняли участие 11 семей активистов Движения. Впервые на сцене выступил хор Первых Рязанской области под руководством художественного руководителя Рязанского камерного хора Алексея Ракина, который исполнил Гимн Российской Федерации.

Также в рамках Фестиваля пройдет Всероссийская программа «Мы – граждане России», где 14-летние граждане со всего региона получили первый паспорт из рук заместителя Председателя Правительства Натальи Валентиновны Суворовой, начальника УМВД России по Рязанской области Максима Горожанова и Председателя Совета регионального отделения Движения Первых Татьяны Косачевой.

В завершении Фестиваля на сцене выступила рязанская кавер-группа «Esenin Street».

Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства 1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства 1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства 1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства 1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства 1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.

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