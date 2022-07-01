Расписание пригородных поездов и экспрессов в Рязанской области изменится в отдельные дни июля

Расписание некоторых пригородных поездов и экспрессов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится 4, 5, 11 и 14 июля в связи с заменой стрелочных переводов на станции Рыбное.

Для проведения работ назначены утренние и дневные технологические «окна»: 4 и 5 июля — с 05 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, 11 и 14 июля — с 06 часов 10 минут до 16 часов 10 минут.

В связи с этим у ряда электропоездов и экспрессов изменятся время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Некоторые электрички выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».