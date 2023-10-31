Директор школы в Челябинской области, в которой работает заподозренная в совращении подростка учительница, рассказала о женщине изданию 74.RU.

Ранее сообщалось, что педагога из Октябрьского района заподозрили в интимной близости с 15-летним учеником у нее дома. Заявление в полицию написал на жену оскорбленный муж.

Выяснилось, что учительнице 25 лет, она преподает английский язык и является классным руководителем у шестых классов.

«Нормальная, положительная, приятная. Никаких (жалоб. – Прим. Ред.). Спокойная, уравновешенная всегда», – отметила директор.

Сейчас учитель не проводит уроки, так как находится на больничном со своими детьми. У нее среднее профессиональное и есть повышение квалификации. При этом мальчик также на хорошем счету. Претензий к школе пока ни от подростка, ни от его родителей не было.