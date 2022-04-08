Раскрыта стоимость места на Новодевичьем кладбище до революции

Старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник рассказала журналистам издания Мослента о стоимости места на Новодевичьем кладбище в Москве до революции 1917 года.

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Эксперт отметила, что участки стоили дорого и делились на разряды. Стоимость самого дешевого из них – третьего разряда – составляла 300 рублей. Цена на участок второго разряда равнялась 500 рублей, а первого разряда — 1000 рублей.

Собеседница подчеркнула, что высокие расценки не стали преградой для роста желающих упокоить своих близких на Новодевичьем кладбище.

«В 1898 году его территорию решили расширить», — пояснила Скрыпник.

Специалист заключила, что после присоединения двух гектаров земли бывших монастырских огородов к югу от монастырской стены с 1904 там начались новые захоронения. Новую территорию обнесли кирпичной оградой с башнями.