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Новости России

Работавший на канале Соловьева блогер объяснил решение уехать из России

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Блогер Стас Васильев, в прошлом работавший на канале «Соловьев LIVE», объяснил в VK свое сообщение о временном отъезде из России.

Вечером шестого июня он рассказал, что временно покинул страну, он пообещал уточнить причину произошедшего позднее.

«Стай Ай, Как Просто!» пояснил, что отправился в Белоруссию, чтобы отдохнуть.

«Я ехал до Белоруссии примерно шесть или семь часов и все это время просто проспал в машине», — сказал Васильев.

Сейчас он находится в Минске. Блогер проведет в соседней стране шесть дней.

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