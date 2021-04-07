Пьяный подросток избил мужчину за сделанное замечание в автобусе в Твери

В минувшие выходные юный житель Твери устроил разборки с мужчиной в салоне автобуса №41, который двигался по маршруту в микрорайоне Юность, пишет портал «Weekend».

Сообщается, что подросток пытался украсть аварийный молоток для стекла в общественном транспорте. Это заметил другой пассажир. Короткая словесная перепалка переросла в избиение этим же молотком.

По словам очевидца, юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мне пришлось выскакивать с коляской, так как могли запросто навалиться на ребенка. Пассажиры вытолкали дебошира из автобуса, он убежал. Мы зашли внутрь и поехали дальше. У пострадавшего мужчины была голова в крови, как я поняла, от ударов этого молотка», – рассказала горожанка.

Как стало известно, «Транспорт Верхневолжья» изучит запись с камер видеонаблюдения. Специалистам предстоит найти и наказать злоумышленника.