Путин поблагодарил Лукашенко за разрешение ситуации с мятежом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко после разрешение ситуации с мятежом, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Подчеркивается, что российский лидер оценил вклад главы соседнего государства в урегулирование ситуации.
Утром Путин обратился к россиянам и заявил о попытке вооруженного мятежа в стране. Позднее вечером Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву.