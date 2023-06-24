Суббота, 24 июня, 2023
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Путин поблагодарил Лукашенко за разрешение ситуации с мятежом

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко после разрешение ситуации с мятежом, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Подчеркивается, что российский лидер оценил вклад главы соседнего государства в урегулирование ситуации.

«Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», – говорится в публикации.

Утром Путин обратился к россиянам и заявил о попытке вооруженного мятежа в стране. Позднее вечером Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву.

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