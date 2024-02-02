Провидица Мишина заявила, что в 2024 году будет три войны

Три войны будет в 2024 году. Такое предсказание озвучила популярная провидица Инна Мишина в интервью журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Будущее ясновидящей открылось во сне. Она увидела, что в противостояние с Израилем вступит Ливан. Более того, будет воевать Китай.

— Ранее мне уже снился сон, что три горы сойдутся в одну. Теперь я понимаю, что это значит. Вижу, что доллар скачет прямо до 200 рублей, но при этом он копеечный, ничего не стоит. То поднимается, то опускается. Нефть, конечно, чуть-чуть у нас начнёт дешеветь, — сказала она.

Ранее популярный провидец, математик-пророк Григорий Кваша назвал год, когда в мире завершатся все войны.

Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.

— В нём главное не территориальные приобретения, в нем главное именно постижение истины, как народам жить друг с другом. По теории именно вот этот 2025 год является окончанием всех войн на земле, — озвучил математик своё предсказание.

Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:

— Русский мир — это не тот мир, в котором все говорят по-русски или все ходят в православный храм. Это тот мир, который чуть-чуть, краешек показался в 1945 году, а настоящий мы узнаем после 2025 года. Это мир, в котором будет, наконец, объяснено каждому народу, в чем смысл конкретно этого народа. То есть не будет, как сейчас, когда толерантный Запад говорит, как всем жить по английским правилам, — объясняет Григорий Кваша.

По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году.

— В 2025 году мы побеждаем, четыре года на то, чтобы прибрать вот этот разгром. Запад именно поэтому и боится нашей победы, потому что говорит: ну, все же разрушится. Ну, так бывает. Мы остаемся великой державой до 2053 года, то есть таким добрым полицейским. После этого, видимо, эта функция уже будет не нужна, — утверждает Кваша.

В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.

Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.

Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.