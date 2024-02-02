Провидица Мишина заявила, что в 2024 году будет три войны

Три войны будет в 2024 году. Такое предсказание озвучила популярная провидица Инна Мишина в интервью журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Будущее ясновидящей открылось во сне. Она увидела, что в противостояние с Израилем вступит Ливан. Более того, будет воевать Китай.
Ранее популярный провидец, математик-пророк Григорий Кваша назвал год, когда в мире завершатся все войны.
Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.
Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:
По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году.
В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.
Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.
Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.