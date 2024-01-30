Провидец назвал год, когда в мире завершатся все войны

С каждым годом в мире нарастает напряжение, разгорается всё больше военных конфликтов. Человечество задаётся вопросом: когда завершатся войны и наступит долгожданный мир. Этот вопрос взволновал известного пророка-математика из России, члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорию Квашу. На него он дал однозначный ответ, слова провидца приводит телеканал НТВ.

Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.

— В нём главное не территориальные приобретения, в нем главное именно постижение истины, как народам жить друг с другом. По теории именно вот этот 2025 год является окончанием всех войн на земле, — озвучил математик своё предсказание.

Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:

— Русский мир — это не тот мир, в котором все говорят по-русски или все ходят в православный храм. Это тот мир, который чуть-чуть, краешек показался в 1945 году, а настоящий мы узнаем после 2025 года. Это мир, в котором будет, наконец, объяснено каждому народу, в чем смысл конкретно этого народа. То есть не будет, как сейчас, когда толерантный Запад говорит, как всем жить по английским правилам, — объясняет Григорий Кваша.

По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году.

— В 2025 году мы побеждаем, четыре года на то, чтобы прибрать вот этот разгром. Запад именно поэтому и боится нашей победы, потому что говорит: ну, все же разрушится. Ну, так бывает. Мы остаемся великой державой до 2053 года, то есть таким добрым полицейским. После этого, видимо, эта функция уже будет не нужна, — утверждает Кваша.

В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.

Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.

Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.

— Третьей мировой войны не будет в наше время. Она случится в 2275 году. Россия будет защищать себя в это время, она будет очень могущественной. Наша страна, где-то там Америка, Китай, европейские страны, — заявил Кустов.

Иное мнение у провидцы Инны Мишиной. Она говорила, что планету Третья мировая война охватит совсем скоро. Её страшным предвестником стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. При этом Третья Мировая начнётся не сейчас, но очень скоро:

— Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле, начнётся паника. Мир всерьез заговорит о Третьей мировой войне и военном положении, — предупреждает провидица.

Инна Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир:

— Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернётся ещё на несколько фронтов, — утверждает Мишина.

Пока некоторые только предрекают Третью мировую войну, астролог Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ожидает падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.