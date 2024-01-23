О том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете, говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова. Его он озвучил в студии программы «МАЛАХОВ» на канале Россия 1.

Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.

— Третьей мировой войны не будет в наше время. Она случится в 2275 году. Россия будет защищать себя в это время, она будет очень могущественной. Наша страна, где-то там Америка, Китай, европейские страны, — заявил Кустов.

Иное мнение у провидцы Инны Мишиной. Она говорила, что планету Третья мировая война охватит совсем скоро. Её страшным предвестником стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. При этом Третья Мировая начнётся не сейчас, но очень скоро:

— Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле, начнётся паника. Мир всерьез заговорит о Третьей мировой войне и военном положении, — предупреждает провидица.

Инна Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир:

— Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернётся ещё на несколько фронтов, — утверждает Мишина.

Пока некоторые только предрекают Третью мировую войну, астролог Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ожидает падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.

Ранее загадочный старец предсказал, когда президента Зеленского и Украину ждёт крах.

Пророчества старца Зосимы, который он оставил за несколько десятков лет до событий, которые сотрясли Украину, начинают сбываться. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание.

Святой отец Зосима правильно указал в начале двухтысячных на кровавый переворот и Майдан в 2014 году. Также он обратил внимание, что в стране будут запрещать русский язык и притеснять русскоязычное население. В пророчествах Зосимы чётко прозвучало, что противостояние России и Украины продлится ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх тяжёлых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 году. Вторая Пасха — голодная, 2023 год. А вот третья Пасха будет победная. Согласно предсказаниям отца Зосимы, президента Украины Зеленского будет ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году. Кстати, Пасха в следующем году выпадает на 5 мая.