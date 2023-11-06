Близится к завершению в 2023 год. Миру он принёс много страшных стихийных бедствий, разрух, кровавых вооружённых конфликтов, провокаций и человеческих смертей. Каким будет наступающий 2024 год, рассказала популярная ясновидящая Инна Мишина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По её словам, надеяться на благоприятные события не стоит. Более того, год принесёт людям много страшных бед.

Инна Мишина предупреждает: миру стоит приготовиться к новым природным катаклизмам колоссального масштаба и разрушительного воздействия.

— В 2024 году проснутся некоторые вулканы. Будет страшная угроза для людей, я вижу массовую эвакуацию. Ближе к лету 2024 года по планете прокатится новая волна землетрясений — количество человеческих жертв будет исчисляться тысячами, — уверенна провидица.

Ещё одна опасность, которую увидела Мишина, исходит от воды. Планету охватят мощные цунами, которые принесут наводнения в страны Европы. Причём спровоцировать цунами может объект, упавший из космоса, к примеру, обломок метеорита.

«Гнев земли», по словам экстрасенса, обрушится на Ближний Восток. Серьёзно пострадают африканские страны:

— В Марокко, Израиле и Египте будут чудовищные землетрясения, очень много людей погибнет и пострадает. Может начаться гуманитарная катастрофа. Будет нашествие ядовитых насекомых в этих странах, ученые не будут знать, как их уничтожить, — говорит Мишина.

В Китае начнут рушиться горы из-за мощных оползней. Стихия сравняет с землёй множество храмов. Как итог — 2024 год оправдает печальную славу високосного и войдёт в историю, как один из самых тяжёлых за всю историю.

Ранее Инна Мишина предрекала: совсем скоро планету охватит Третья Мировая война. Предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. Мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир. Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запад.

Ранее астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО. Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Недавно он заявил, что конфликт с НАТО не только неизбежен, но и случится уже совсем скоро. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах.