Протяжённость Южного обхода Рязани составит 26,5 км

С этого года ФКУ «Поволжуправтодор» приступает к реализации масштабного проекта по строительству Южного обхода Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

О его необходимости речь шла давно. Протяженность нового участка М-5 «Урал» составит 26,5 км. Он начинается на 189 –м км автодороги М-5 «Урал», огибает город Рязань с юга и выходит на существующую трассу в районе км 210 автодороги.

Новый обход позволит вывести большое количество транзитного автотранспорта за городскую черту, обеспечит его движение с оптимальной скоростью, не создавая дополнительных проблем с заторами на дороге, что улучшит экологическую ситуацию в городе и снизит социальную напряженность среди участников дорожного движения.

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По проекту это будет участок Iб категории с 4-мя полосами движения. Проект предусматривает строительство 1 эстакады, 3 транспортных развязок, 7 мостов и 7 путепроводов. Строительство разделено на 3 этапа. Его окончание запланировано на 2028 год.

В конце 2023 года в оперативное управление ФКУ «Поволжуправтодор» приняло участок региональной автодороги в Рязанской области, значащийся как Обход города Шацка. Дорога соответствует параметрам II категории с асфальтобетонным покрытием и 2 полосами движения. На момент принятия она находилась в неудовлетворительном состоянии и после комплексного обследования здесь начались работы по восстановлению покрытия. В 2024 участок был частично отфрезерован, в этом году устроят выравнивающий слой, произведут укрепление обочин, выполнят укладку верхнего слоя ЩМА-5 и нанесут разметку. Работы завершатся в 3-м квартале текущего года.