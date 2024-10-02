Пророчество Жириновского про Израиль и Иран: что говорил политик

Два года назад не стало одного из самых громких и скандальных политиков России — Владимира Жириновского. Но и по сей день он не выпадает из информационного поля, равно как и при жизни. Во многом благодаря оставленным на годы вперёд прогнозам, казавшимся многим невероятными, но начавшими сбываться у нас на глазах, пишет «Царьград».

На 2024-й Жириновский «назначил» начало грозного военного противостояния Израиля и Ирана — похоже, всё идёт именно к этому. Нетаньяху пора приготовиться? Владимир Вольфович предрекал, что иранский удар по Израилю неизбежен. К тому же вспыхнувший Ближний Восток сильно пошатнёт устои мировой экономики: «В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель».

«Все забудут, что такое Украина»

Владимир Жириновский часто анализировал события на Ближнем Востоке. Специфику этого региона он знал очень хорошо, а потому сделал ряд предсказаний, которые в итоге сбылись. Например, говорил, что после 2020-го там начнут разворачиваться «самые драматические события». И уточнял, что речь идёт о кровавом вооружённом конфликте.

Действительно, в прошлом году, после того как участники движения ХАМАС устроили налёт на Израиль, в ответ ЦАХАЛ устроил жестокие бомбардировки сектора Газа. И это противостояние не только не кончилось, но и переходит на соседние страны.

Только недавно многие вспоминали пророчество Владимира Вольфовича на 2024-й про Ближний Восток:

К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события.

Как тут поспорить? Украина действительно уже не в топе мировых новостей. Внимание переключилось на противостояние Израиля с ХАМАС и «Хезболлой». Недавняя операция с подрывом пейджеров в Ливане и вторжение в эту страну ЦАХАЛ — серьёзная эскалация.

Жириновский же считал, что в эту войну обязательно втянут Иран. В этом случае, прогнозировал политик, будет третья мировая война.

Кто первый ударит «ядеркой»?

Среди причин крупного ближневосточного конфликта Жириновский называл то, что в Израиле сильно недовольны тем, что в Иране наращивают военную мощь. Кроме того, население этой страны быстро растёт. Конечно, это не могло нравиться соседу — еврейскому государству. Жириновский говорил: в Тель-Авиве ещё в 2010-м приняли решение о том, что проблемы с Ираном будут решать именно силовым путём. Но добавлял — удар Ирана по Израилю в итоге неизбежен.

В 2012-м году во время выступления перед студентами в МГИМО Жириновский также говорил о войне Ирана и Израиля. Причём объяснял, как это противостояние повлияет на мировую экономику и при чём тут Америка, жаждущая ослабить Китай.

В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит. Кто ускоряет всю процедуру? Израиль, который боится Ирана, — объяснял студентам политик.

Кроме того, он не раз говорил, что Израиль может применить против своих противников ядерное оружие. Учитывая, что в Тель-Авиве уже показали, что не намерены считаться ни с кем в военных вопросах и действуют по собственному усмотрению, прогноз пугающий. Особенно на фоне слухов про то, что и у Ирана якобы есть своя «ядерка».

План Жириновского

Стоит отметить, что большая игра, которая идёт на Ближнем Востоке, порой приобретая кровавые повороты, очень и очень масштабная. В ней присутствуют интересы не только непосредственных участников конфликтов, но и их союзников.

В том же Иране недавно побывал председатель правительства России Михаил Мишустин. Совместно с иранцами русские готовят блокаду Запада на мировом рынке газа, пишут авторы телеграм-канала «Канал визионера».

Избежать краха некогда ведущей отрасли России сейчас можно, только изменив правила игры на мировом газовом рынке. Ставка на СПГ бьётся санкциями, ставка на нефть, с учётом конца ОПЕК+, тоже проседает. Без прорыва на экономическом сырьевом фронте Россию ждут трудные времена, а этот трек сейчас во многом и на Мишустине, — отмечается в публикации.

У Жириновского был свой «рецепт», как действовать: «За два дня до бомбардировок Ирана я введу российскую армию в северный Иран. И не допущу ни одного беженца на территорию Закавказья».

Попутно политик предлагал поменять власти Азербайджана и Грузии на лояльные России, а не заглядывающие в рот Западу и объединённой Европе.