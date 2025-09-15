В Рязанской области завершились поиски 68-летнего грибника Сергея Васильева, который пропал 10 сентября в Клепиковском районе. Мужчина был найден погибшим. Отряд «ЛизаАлерт» выразил соболезнования родным и близким, а также рассказал о ходе поисковой операции.

10 сентября в 16:30 на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропаже. Сергей Васильев, который ежегодно ездил в этот лес, сообщил по телефону своей знакомой, что заблудился. Сразу же к поискам подключились сотрудники полиции, кинологи и добровольцы из «ЛизаАлерт», ДКО «ПОИСК-62», АНО «Аварийно-спасательного центра Салюс» и ПСО «Мещера».

11 сентября на месте пропажи был организован круглосуточный штаб. На помощь приехали неравнодушные люди, друзья и знакомые семьи. Пешие группы прочесывали лес, кинологи пытались взять след, а над территорией работал беспилотник.

12 сентября к поискам присоединились опытные поисковики из Владимира, Калуги и Москвы. Управление операцией взяла на себя координатор «ЛизаАлерт» с позывным «Элька».

13 сентября к поискам подключилась вездеход-амфибия «Шерп», которая обследовала болотистые участки. С помощью беспилотника осмотрели поля. Одна из поисковых групп обнаружила нож мужчины.

Всего в поисках приняли участие более 230 человек. Многие из них приезжали по нескольку раз и оставались на несколько дней. Общая протяженность треков, записанных пешими группами, составила более 1500 километров.

Неравнодушные жители области постоянно звонили на горячую линию отряда, предлагая свою помощь. К сожалению, 14 сентября поисковая группа ПСО «Мещера» нашла мужчину погибшим.