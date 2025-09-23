Прокуратура внесла представление подрядчику ремонта улицы Чкалова в Рязани

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва работники прокуратуры продолжают следить за выполнением мероприятий национальных проектов.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку исполнения федерального законодательства при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На улице Чкалова, от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина, были проведены ремонтные работы в рамках муниципального контракта. При проверке на месте были выявлены недостатки в качестве дорожного покрытия, такие как дефекты и трещины на бордюрном камне. Подрядчик не предпринял меры по устранению этих недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Прокуратура направила представления в адрес подрядной организации и управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани.