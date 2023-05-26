Прокуратура пообещала отреагировать на отставку главы администрации Пителинского района Андрея Гаврилова

Планируется внесение протеста на решение Пителинской районной думы, которая в прошлую пятницу отправила в отставку главу администрации Андрея Гаврилова. Об этом агентству 7info сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Пителинского района Игорь Стеничкин присутствовал на думском заседании, однако уведомили его о проведении заседания меньше, чем за сутки. Написать замечания к проекту повестки за это время проблематично. Поэтому оценка законности принятого решения будет дана после предоставления документа в прокуратуру.



Между тем, в самом Пителинском районе растет недовольство местных жителей решением районной думы. Они организовали чат в поддержку Андрея Гаврилова и намерены вернуть его на прежнюю должность.

Также активисты сегодня в режиме видеоконференцсвязи обсудили ситуацию в Пителинском районе с министром по делам территорий области Жанной Фоминой.