Производитель наружной рекламы представил Рязанскую область на 28-й международной специализированной выставке «РЕКЛАМА-2021»

Компания «Альтернативные системы» при поддержке Центра «Мой бизнес» Рязанской области приняла участие в 28-й международной специализированной выставке «РЕКЛАМА-2021», которая проходила с 18 по 21 октября 2021 года в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве.

Выставка «РЕКЛАМА-2021» – крупнейшая в России и странах СНГ международная выставка в сфере рекламной индустрии, которая более 20 лет определяет вектор развития отрасли и отражает все многообразие инновационных продуктов и услуг в сфере рекламы.

Компания «Альтернативные системы» 18 лет рисует, изготавливает и монтирует наружную рекламу. Производство работает 24 часа, обеспечивая занятость 175 сотрудников. За пять лет компания оформила 3 500 магазинов «Пятёрочка», «Магнит» и «Дикси».

Руководителю компании Андрею Мусинову удалось провести переговоры с представителя крупных предприятий и банков, среди которых «Магнит», «Моря Виктории», «Дикси», «Сбер», «Бристоль», «ДНС» и «Кухни Мария». По итогам переговоров своими контактами поделились 174 потенциальных партнера. В настоящий момент на стадии заключения находится договор с международной сетью гипермаркетов «Глобус» об изготовлении рекламно-информационных материалов.

Если ваша компания желает принять участие в выставке, Вы также можете обратиться в Центр «Мой бизнес» Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, стр. 1Б, телефон «горячей линии»: 8 (4912) 971-700.