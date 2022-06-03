Проблемы дорог Рязани обсудили на личном приёме мэра города

Елена Сорокина провела личный прием граждан. Подробности сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Личный прием главы администрации в формате видеосвязи прошел 3 июня. Состояние дорожного покрытия — одна из основных тем, волнующих горожан.

Так, одно из обращений было связано с территорией в районе домов 23 корп. 1 и 23 по ул. Княжье поле. Во время дождей она затапливается, вода стоит на асфальте. Территория находится в частной собственности, собственник за ней не следит. Управлению капитального строительства вместе с правовым управлением глава администрации поручила побудить застройщика вместе с собственником участка обеспечить жителям комфортные условия.

Обсудили ремонт ул. Колхозной в поселке Семчино. Несколько дней назад там начали работать грейдеры, Дирекция благоустройства выравнивает профиль дороги. Елена Сорокина отметила, что это временная мера и здесь нужен полноценный ремонт.

Еще одна жительница обратилась с просьбой оказать содействие в ремонте ул. Аллейной. В качестве временной меры глава администрации поручила отсыпать участок гранулятом. Управлению благоустройства — взять вопрос на контроль и сделать проект для последующего ремонта.

Житель 8-го района в Борках пожаловался на состояние дороги.

«Пока мы сделали дорогу в 12-м районе. Наша цель — чтобы такие современные дороги появились в каждом районе в Борках, и мы этого добьемся. По 8-му району есть проект, будем подавать его на конкурсный отбор в региональный Минтранс в будущем году», — отметила Елена Сорокина.

На личном приеме обсуждались вопросы по ремонту дорог в Приокском. По улицам Магистральная и Энгельса есть проекты, они поставлены в план на 2023 год, в качестве временной меры проведут ямочный ремонт. На ул. Карла Маркса — до конца года заменят асфальтовое покрытие. Ул. Культуры вошла в программу по ремонту дворовых территорий в текущем строительном сезоне, до 1 сентября планируется завершить благоустройство.