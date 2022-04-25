Пришло время собирать медуницу. Народные приметы 26 апреля

26 апреля – день памяти мученицы Фомаиды Александрийской. Святая стала символом супружеской верности и христианской покорности. Для себя она приняла серьёзное решение – выбрала смерть вместо того, чтобы изменить мужу с его отцом, который склонял женщину к близости. В народном календаре 26 апреля – день Фомаиды Медуницы. Считается, что это время отлично подходит для сбора медуницы. Традиционно женщины ходили в это время в лес, собирали и сушили цветы.

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Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться 26 апреля?

Традиции и запреты 26 апреля

В этот день категорически нельзя обижать женщин. Горько поплатится обидчик за женские слёзы.

На Фомаиду Медуницу нужно идти в лес. Побольше гуляйте, затопите баню, займитесь спортом. И главное — молитесь мученице для очищения души и мыслей.

Народные приметы 26 апреля

Если запели на водоёмах лягушки, пора браться за овёс.

Если дуб распустился, лето будет тёплым.Если распустились в полях колокольчики, скоро наступят погожие деньки.

Услышали, что громко кукушка поёт, значит, весна окончательно вступает в свои права, и морозов больше не будет.

Ночью на небе много звёзд будет, жди хороший урожай.

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Именины 26 апреля отмечают Егор, Георгий, Дмитрий, Марта, Марфа.

Сны в ночь на 26 апреля вещие, но опасности не несут. Сновидение, увиденное днём 26 апреля, скорее всего, пустое. Сейчас вы преодолеваете какие-то проблемы, может болезни, но есть надежда скоро уже победить все невзгоды.