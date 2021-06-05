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Суббота, 5 июня, 2021
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Припаркованный на газоне у «Глобуса» внедорожник возмутил рязанцев

7info7
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Рядом с гипермаркетом «Глобус» рязанцы засняли припаркованный на газоне внедорожник. Фотографии появились в группе ВКонтакте «Автохамы Рязани».

Полупустая парковка у Глобуса и хам на «Форде» прямо на зеленой зоне с замазанными сзади номерами, — пишет автор поста.

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