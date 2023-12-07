«Прилетело в сердце»: появились подробности гибели росгвардейца на полигоне под Рязанью

«Новая газета — Рязань» со ссылкой на собственный источник сообщила подробности гибели росгвардейца на военном полигоне в Дубровичах 7 декабря. Также в результате трагического происшествия ещё двое бойцов получили ранения, им потребовалась помощь медиков.

Источник издания сообщает: во время тренировки стреляли из гранатомёта.

— Управлял основной стрелок, рядом с ним стояли двое. Эти двое были в бронежилетах, основной стрелок – без «броника». В один из выстрелов гранатомет «плюнул». Вместо того, чтобы лететь на несколько сотен метров, снаряд плюхнулся в 2-3 метрах. Тому, что был без бронежилета, «прилетело» в сердце.

По официальной версии, во время плановых занятий по огневой подготовке на полигоне произошёл внештатный разрыв боеприпаса после выстрела. Сейчас жизни и здоровью двоих раненых бойцов ничего не угрожает. По факту ЧП в региональном Управлении Росгвардии проводится служебная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Также в связи с произошедшим следователи и криминалисты следственного управления СК РФ по региону выезжали на место для производства неотложных процессуальных действий.