На полигоне в Дубровичах погиб сотрудник Росгвардии, двое получили ранения

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщает: во время происшествия на военном полигоне в Дубровичах погиб сотрудник Росгвардии, двое получили ранения.
В настоящее время по факту ЧП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 7 декабря на военном полигоне в рязанском селе Дубровичи при проведении занятий сработало взрывное устройство. Как уточнили в областной прокуратуре, устройство сработало самопроизвольно во время плановых занятий. На место происшествия выезжала заместитель прокурора региона Екатерина Банникова.