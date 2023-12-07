Четверг, 7 декабря, 2023
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На полигоне в Дубровичах погиб сотрудник Росгвардии, двое получили ранения

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Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщает: во время происшествия на военном полигоне в Дубровичах погиб сотрудник Росгвардии, двое получили ранения.

— Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Координацию работы следственно-оперативной группы осуществляет руководитель следственного управления Владимир Никешкин, — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ЧП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 7 декабря на военном полигоне в рязанском селе Дубровичи при проведении занятий сработало взрывное устройство. Как уточнили в областной прокуратуре, устройство сработало самопроизвольно во время плановых занятий. На место происшествия выезжала заместитель прокурора региона Екатерина Банникова.

— Прокуратура области контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне, — говорится в сообщении.

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