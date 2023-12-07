Четверг, 7 декабря, 2023
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В Росгвардии прокомментировали гибель бойца на полигоне под Рязанью

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В Управление Росгвардии по Рязанской области прокомментировали инцидент с гибелью бойца на полигоне в Дубровичах.

Сообщается, что во время плановых занятий по огневой подготовке произошёл внештатный разрыв боеприпаса после производства выстрела. В результате один сотрудник погиб, двое получили ранения. Раненым бойцам оказана необходимая помощь, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту ЧП в региональном Управлении проводится служебная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

— Руководство выражает соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря на военном полигоне в рязанском селе Дубровичи при проведении занятий сработало взрывное устройство. Как уточнили в областной прокуратуре, это произошло самопроизвольно во время плановых занятий. На место происшествия выезжала заместитель прокурора региона Екатерина Банникова.

По факту произошедшего следователи и криминалисты следственного управления СК РФ по региону выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Координацию работы следственно-оперативной группы осуществляет руководитель следственного управления Владимир Никешкин.

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