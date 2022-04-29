Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнёрстве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор академии Владимир Мау и президент компании Михаил Осеевский. Стороны договорились о совместной реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», цифровой трансформации академии и разработке научных и образовательных проектов.
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В рамках консорциума запланирована подготовка цифровой облачной инфраструктуры академии, развитие системы управления ИТ-инфраструктурой РАНХиГС, обеспечение надежной информационной безопасности. Стороны планируют совместно работать над созданием интерактивной карты академии, интеграцией биометрических технологий в деятельность вуза, разработкой платформы прикладного макро- и микроэкономического анализа и информационно-коммуникационной платформы «РАНХиГС-консалтинг». В планах также организация совместных программ обучения, сотрудничество в сфере экспертно-аналитических и научно-исследовательских работ.