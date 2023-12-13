Представители фракций областной Думы прокомментировали принятие областного бюджета на предстоящие три года

Депутаты областной Думы в среду, 13 декабря, в рамках заседания регионального парламента высказали свое мнение о бюджете Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что, несмотря на трудности, удалось предусмотреть ресурсы для обеспечения всех социальных обязательств перед людьми и решения важных вопросов, волнующих семьи с детьми. Аркадий Фомин акцентировал внимание на эффективной совместной работе правительства, областной Думы, министерства финансов Рязанской области:

– В текущем году по инициативе губернатора принят ряд законов по поддержке семей с детьми. Это выплата единовременного пособия при рождении ребенка, денежная компенсация многодетным семьям взамен положенного им земельного участка. И мы видим, что в представленном проекте заложены средства на их дальнейшую реализацию. Общий объем средств на указанные цели составит 180 млн рублей. На предоставление регионального материнского капитала заложено около 195 млн рублей.

Кроме того, глава регионального парламента остановился на приоритетных направлениях развития социальной инфраструктуры региона:

– В бюджете заложены средства на софинансирование строительства школы в Касимове и в рязанском микрорайоне Семчино. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов будет завершено строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» Рязани, а также построены два детских сада: в областном центре и в Рыбном. В ближайшее время старутет еще один важный для региона проект – строительство флагманской школы для одаренных детей. Планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в областном центре. В Дашково-Песочне начнется строительство филиала поликлиники больницы № 11. Жители этого разрастающегося микрорайона давно ее ждали. Открытие нового лечебного учреждения позволит снизить нагрузку на действующую поликлинику.

Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков отметил, что считает целесообразным обратить внимание на усиление контроля за эффективным и своевременным использованием бюджетных средств, особенно при строительстве бюджетных учреждений.

Представитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев подчеркнул важность депутатского контроля в экологической сфере.

Комментируя областной бюджет, председатель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина заметила, что в Рязанской области закон о бюджете всегда исполнялся безупречно, и призвала парламентариев направить усилия на совершенствование кадровой политики с целью привлечения и обучения эффективных кадров, поскольку Федерация предоставляет много ресурсных возможностей в виде грантов, субсидий, программ и проектов.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников также поддержал закон об областном бюджете, указав, что, прежде всего, бюджет 2024 года – «Все для фронта – все для победы».

Свои замечания по законопроекту высказали члены фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров и Виктор Малюгин, выдвинув предложения по увеличению финансирования ряда направлений, и заявили, что не будут поддерживать законопроект.

За принятие Закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» проголосовали 37 депутатов, против – 2.