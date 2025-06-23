В ночь на понедельник, 23 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

— Всю ночь удары идут по району аэропорта «Жуляны» с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова, — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что ракеты летели низко, их не фиксировали радары. Зато фиксировались прилёты на объектах, расположенных на левом берегу.

Пожары начались в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

Кроме того, загорелось здание КПИ им. Игоря Сикорского. Там, по некоторой информации, собирали БПЛА для ВСУ.

Местные СМИ сообщают, что кроме ракет российские войска использовали ударные беспилотники.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.