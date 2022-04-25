«Повальное банкротство»: что принесёт людям солнечное затмение 30 апреля?

30 апреля произойдёт солнечное затмение. О том, как астрологическое явление повлияет на судьбы людей, «МК в Великом Новгороде» рассказала астролог Елена Пономарёва.

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Специалист отмечает: в прошлом наши предки всячески демонизировали солнечные затмения. Они верили, что затмения приносят беды и несчастья. Однако сила и влияние солнечного затмения зависят от того, в каких условиях оно проходит.

Предстоящее солнечное затмение будет проходить в знаке Тельца. В основном оно будет влиять на финансовую сферу.

На мировом уровне может произойти повальное банкротство, возможны отзывы лицензий у кредитных организации, тотальная трансформация финансового уровня. Важно знать, что ошибки, совершенные в период затмения, могут оказать влияние на ближайшие 10 лет жизни, считает Пономарёва.