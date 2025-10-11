Потерявший обе ноги ветеран войны в Чечня провел 9 лет в рабстве у цыган

Ветеран Первой Чеченской войны Сергей Грибков, лишившийся обеих ног в результате боевых действий, оказался в плену у цыган, передает RTVI.

По данным телеканала, он провел в заточении девять лет. Его спаивали и принуждали к попрошайничеству в Москве, Нижнем и Великом Новгороде, Альметьевске и Петербурге, при этом все собранные деньги он отдавал своим «хозяевам».

Также сообщается, что с Грибковым плохо обращались: он недоедал, его избивали электрическим проводом и выбивали зубы. Освободить его из рабства помогла активистка из Альметьевска.

Сейчас ветеран находится в безопасности, против одного из его захватчиков завели дело по статье об использовании рабского труда.