Специальная военная операция на Украине движется к своему логическому завершению. В этом убеждена популярная провидица Аделина Панина. Своим предсказанием о сроках завершения СВО она поделилась с МК.
Панина убеждена: в ближайшее время на Украине случится перелом, который приблизит победу России.
Кроме того, Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены:
Также о дальнейшей печальной судьбе Владимира Зеленского рассказала ясновидящая Галина Янко.
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При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться: