Специальная военная операция на Украине движется к своему логическому завершению. В этом убеждена популярная провидица Аделина Панина. Своим предсказанием о сроках завершения СВО она поделилась с МК.

Панина убеждена: в ближайшее время на Украине случится перелом, который приблизит победу России.

— Это случится весной нынешнего года. А сами боевые действия, вероятно, продлятся до 2025-го года. Конечно, нам еще придется долго заниматься урегулированием. Такого, чтобы мы вдруг пожали руки нашим врагам и начали с ними вновь общаться, конечно, не будет. Но этого нам и не надо, — говорит экстрасенс.

Кроме того, Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены:

— Судьба Зеленского уже предрешена, — говорит Аделина. – Вы же видите, как к нему в последнее время стали относиться простые жители Украины. Они прекрасно понимают, кто является главным виновником конфликта, кто привел их страну к кровопролитию… Зеленский бежит из страны и попробует затеряться за границей. У него это получится. До конца своих дней он будет вести такой образ жизни, что не позавидуешь. Его все будут презирать.

Также о дальнейшей печальной судьбе Владимира Зеленского рассказала ясновидящая Галина Янко.

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Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица.

При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться: