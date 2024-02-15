Четверг, 15 февраля, 2024

Популярный экстрасенс увидела «финальный аккорд» спецоперации на Украине

Автор: 7info7

Опубликовано

Специальная военная операция на Украине движется к своему логическому завершению. В этом убеждена популярная провидица Аделина Панина. Своим предсказанием о сроках завершения СВО она поделилась с МК.

Панина убеждена: в ближайшее время на Украине случится перелом, который приблизит победу России.

— Это случится весной нынешнего года. А сами боевые действия, вероятно, продлятся до 2025-го года. Конечно, нам еще придется долго заниматься урегулированием. Такого, чтобы мы вдруг пожали руки нашим врагам и начали с ними вновь общаться, конечно, не будет. Но этого нам и не надо, — говорит экстрасенс.

Кроме того, Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены:

— Судьба Зеленского уже предрешена, — говорит Аделина. – Вы же видите, как к нему в последнее время стали относиться простые жители Украины. Они прекрасно понимают, кто является главным виновником конфликта, кто привел их страну к кровопролитию… Зеленский бежит из страны и попробует затеряться за границей. У него это получится. До конца своих дней он будет вести такой образ жизни, что не позавидуешь. Его все будут презирать.

Также о дальнейшей печальной судьбе Владимира Зеленского рассказала ясновидящая Галина Янко.

Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица.

При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться:

— Ему надо прекратить увлекаться всем тем, что наносит организму вред. Но это он осознает уже после бегства из Украины, — говорит Янко.

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