Попасть на спектакли Рязанского театра драмы можно по «Пушкинской карте»

Рязанский театр драмы с начала сентября является участником программы «Пушкинская карта». За неполных два месяца продано уже более полторы тысяч билетов по данной программе. Приятно осознавать, что молодежь любит и ценит театральное искусство и часто выбирает драматический театр местом своего культурного отдыха.

Возможность посещать свободно, за счет государства театры, музеи, выставки, концертные залы, галереи продлится и в следующем году. Но остаток средств на Пушкинской карте не сохраняется, поэтому мы рекомендуем запланировать свой культурный досуг уже сейчас. Не упускайте возможность получить по максимуму впечатления, улучшить свою насмотренность и просто провести интересно время.

Перечень спектаклей, которые можно посмотреть по Пушкинской карте в театре драмы, можно посмотреть, перейдя по ссылке Пушкинская карта | ГАУК «Рязанский театр драмы» (rzndrama.ru)

Пушкинская карта действует на всей территории России, это дает возможность сэкономить на билетах в театры и музеи во время путешествий. Но путешествовать можно, и не покидая родного города. Все спектакли VI Международного театрального фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной» включены в эту программу. Так, вы сможете увидеть спектакли иногородних театров, и даже познакомиться с театром из Индонезии, не покидая Рязани. Фестиваль состоится с 15 по 21 ноября 2021 года.



А вот полный список мероприятий, который предлагается посетить по «Пушкинской карте», можно найти в афише приложения Госуслуги.Культура, на портале «Культура.РФ», и он будет постоянно пополняться.



Для тех, кто еще не совсем разобрался с проектом «Пушкинская карта» расскажем подробнее:



В сентябре 2021 года Министерство культуры РФ запустило уникальный проект «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям, в возрасте от 14 до 22 лет включительно, посещать российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны.

Для этого необходимо:

Зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Подтвердить учетную запись. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». Выбрать мероприятие из афиши в приложении. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе культурного учреждения.

Для этих целей на баланс карты будет зачислено в 2021 году три тысячи рублей.

Потратить их необходимо до 31 декабря 2021 года.

В следующем, 2022 году, номинал «Пушкинской карты» составит 5 тысяч рублей, но копить их не получится. Неиспользованная сумма в конце года сгорает.

Приобрести билет по Пушкинской карте можно только для себя. Но если рассказать своим друзьям про этот проект, помочь им зарегистрироваться на Госуслугах, то интересней вместе ходить на культурные мероприятия за счет государства.