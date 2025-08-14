Россия не станет поддаваться давлению Европейского союза (ЕС) в вопросе возможного смягчения санкций, заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так он прокомментировал сообщения о том, что власти ЕС рассматривают вариант ослабления ограничительных мер. Коньков также назвал сферы, которые могут попасть под смягчение.

«Думаю, в первую очередь европейцев интересуют вопросы, связанные с энергетикой и логистикой. С другой стороны, Россия будет ставить условия для любых таких послаблений. Наша страна не станет следовать в русле европейских государств», — отметил Коньков.

По словам эксперта, Москва будет отстаивать собственную позицию в ответ на решения ЕС.

«Для России приоритетом будут финансовые вопросы — всё, что связано с банковскими транзакциями и инструментами, которые сейчас ограничивают работу российских финансовых учреждений», — добавил политолог.

Ранее телеканал Sky News, ссылаясь на высокопоставленные источники в европейских структурах, сообщил, что ЕС рассматривает возможность ослабления санкций против России в случае прекращения огня на Украине.