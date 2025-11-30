Новогодняя столица-2026
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный может занять место действующего президента Владимира Зеленского. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru допустил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Залужный сейчас выглядит одним из главных претендентов на высший пост в Украине.

Чепа напомнил, что о возможной ставке на Залужного говорили уже не раз. Он обратил внимание, что бывшего главкома «отодвинули подальше» и убрали из армии, отправив в Лондон. Парламентарий назвал его креатурой Великобритании и добавил, что пока трудно сказать, устроит ли эта кандидатура Соединённые Штаты.

По словам депутата, именно популярность Залужного внутри страны делает его фигуру удобной на фоне громких коррупционных историй. Залужный будет восприниматься куда выгоднее многих других возможных претендентов. Поэтому вариант его выдвижения на смену Зеленскому вполне возможен.

Политик предполагает, что в ближайшее время заявления Залужного, как и других игроков, будут носить ярко выраженный популистский характер. Они будут искать виноватых в провалах, перекладывать ответственность и публично указывать на ошибки, подчеркнул Чепа. Но ключевая причина нынешнего положения Украины заключается в том, что она «терпит поражение на всех фронтах», и именно это будет определяющим фактором для дальнейшего развития событий.

Отдельно парламентарий прошёлся по позиции самого Владимира Зеленского. Он считает, что сейчас президента действительно могут заменить. Уход с должности главы офиса президента Андрея Ермака ещё сильнее ударил по позиции Зеленского и ослабил его влияние.

Чепа напомнил, что Ермак считался вторым человеком в стране. Он процитировал слова Зеленского о том, что тот «пришёл с ним и уйдёт с ним», а также недавние обещания президента «защищать» главу офиса. На этом фоне особенно показательно, как быстро Ермак в итоге лишился своей должности.

Помимо истории с Ермаком, парламентарий указал на аресты нескольких министров и то, что многие чиновники «находятся в разработке». Всё это делает позицию Зеленского «очень слабой». 

